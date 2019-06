Consiglio d’Europa: «La Libia non è porto sicuro»

Il Tar del Lazio si pronuncia sulla Sea Watch

Nel giorno in cui il Tar del Lazio respinge il ricorso in via d’urgenza presentato dalla Sea Watch per contestare il divieto di ingresso in acque territoriali e il «no allo sbarco», continuano le polemiche internazionali. Il Consiglio d’Europa ha sottolineato, per voce della commissaria per i diritti umani Dunja Mijatovic, che alla Sea Watch 3 deve essere garantito «un porto sicuro, rapidamente accessibile» e la Libia non lo è.

La nave con a bordo 43 migranti è da sei giorni in mare: «Sono molto preoccupata per l’attuale approccio del governo italiano sulla questione – ha detto la commissaria -. Le ong, come Sea Watch, sono cruciali per salvare vite in mare, specialmente dopo che i Paesi europei hanno lasciato un vuoto negli ultimi anni nella capacità di soccorso». Quanto alla situazione in Libia, Mijatovic sottolinea come «le prove dimostrino che questo Paese non è sicuro: è in corso una guerra e i migranti affrontano un trattamento disumano, come torture, schiavitù, violenza sessuale, detenzione arbitraria e a tempo indefinito. I migranti ed i rifugiati soccorso non dovrebbero essere rimandati lì: è dunque non solo ragionevole, ma necessario, che i capitani di queste navi esercitino la loro discrezione nel rifiutarsi di rimandare i migranti ed i rifugiati in Libia e questo non dovrebbe essere sanzionato in alcun modo dagli Stati».

Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, tuttavia non transige sulla linea dura: «In Italia con il mio permesso non arriva nessuno: possono mandare i caschi blu, gli ispettori, il commissario Basettoni, Pippo, Pluto e i Fantastici 4. Barchini e barconi non ne arrivano», ha commentato, ribadendo che per Sea Watch 3 (che è «da giorni a zonzo nel Mediterraneo» ) i porti italiani «restano chiusi». Quanto alle parole della commissaria del Consiglio d’Europa, che ha chiesto uno stop alla collaborazione con la Libia non ritenuta porto sicuro, Salvini è altrettanto duro nel commentare che «per me il suo parere conta meno di zero. Noi stiamo collaborando con la Guardia costiera libica, forniamo uomini e mezzi, e in alcune strutture libiche ci sono rappresentanti dell’Onu e delle associazioni umanitarie. Non do altri giudizi, se non ricordare che la stessa Sea Watch aveva chiesto alle stesse autorità libiche un porto di sbarco».