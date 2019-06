Conte: «Ong più trasparenti»

Sea Watch 3, linea dura di Salvini

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a La Valletta, dove si trova per partecipare al vertice Med7, interviene sulla situazione della Sea Watch 3.

«Mi stavano aggiornando adesso, c’è questa ulteriore emergenza, però, anche con il decreto sicurezza bis, vogliamo che certi comportamenti siano un pò più trasparenti anche da parte delle Ong. La Guardia costiera interviene già ha fatto vari interventi, mi sembra che in quest’ultimo caso non ci sia stata piena trasparenza».

Matteo Salvini usa toni meno diplomatici e critica il modo di procedere della magistratura sul caso Sea Watch 3 e ieri, durante la conferenza stampa, al termine del Consiglio Federale della Lega ha detto: «Mi domando perché qualche procura sequestri e dissequestri, sequestri e dissequestri: è la terza volta che vediamo lo stesso film. E la sequestra un’altra volta e la dissequestra un’altra volta. No, io vado a piedi ad Agrigento a farmi spiegare perché. Una va bene, due va bene, la terza volta no».

Continua la linea dura di Salvini sulle ong: «Stanno vagando nel Mediterraneo? Potevano pensarci prima: per quello che mi riguarda stanno scherzando con le vite umane e non è una cosa accettabile. Io non darò mai l’autorizzazione allo sbarco, La procura potrebbe farli attraccare e poi sequestrare la nave» ha concluso.