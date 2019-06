Flat tax e Ue, venti di crisi Lega e grillini in trincea

Tria all’Ecofin non scopre le carte, conta su maggiori entrate

Giornata da dimenticare per la maggioranza di governo, spaccata per ben due volte nel giro di poche ore augli incarichi Rai di Marcello Foa e sul finanziamento pubblico a Radio Radicale. Il calvario giallo- verde comincia in commissione Vigilanza, dove i parlamentari di Lega e Movimento 5 Stelle si dividono sul doppio incarico a Foa, presidente di Viale Mazzini, recentemente nominato a capo anche di Rai Com.

E prosegue nelle commissioni Bilancio e Finanze della Camera, dove la Lega vota insieme alle opposizioni un emendamento che garantisce la sopravvivenza di Radio Radicale, grazie a un finanziamento di tre milioni di euro, nonostante il parere contrario del governo espresso per bocca della vice ministra dell’Economia, Laura Castelli.

Ma è stata anche la giornata dell’Eurogruppo e di Giovanni Tria che prima dell’incontro si è dichiara «favorevole alla flat tax». Ma precisa: «bisogna vedere come e quando si fa. In questo è già previsto un deficit» e bisogna mantenerlo» .