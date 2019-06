Un manuale sui mille volti del diritto all’informazione

Il vademecum

È giunto alla ottava edizione il manuale di “Diritto dell’informazione” firmato da Ruben Razzante, docente dell’università Cattolica di Milano e della Lumsa di Roma. Il volume sarà presentato alle 17.30 di oggi a Milano, presso Palazzo Cusani: è un compendio delle ultime novità normative, deontologiche e dottrinali, anche extraeuropee, nel diritto all’informazione, con approfondimenti sugli aspetti giuridici di tutti gli ambiti della comunicazione, comprese le questioni legate al web e all’intelligenza artificiale. È pensato per gli operatori dei media come per avvocati e magistrati, oltre che per gli studenti di Scienze della comunicazione.