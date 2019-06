Salvini: “Ora sblocca cantieri”. Conte chiude, Di Maio ci pensa

Secondo il leader leghista il codice degli appalti va sospeso

«Sullo sblocca cantieri per ora arrivano buone notizie e siamo fiduciosi”. Parole e musica di Luigi Di Maio il quale sembra intenzionato a fare di tutto pur di mandare avanti il governo ed evitare nuove elezioni. Disposto anche ad archiviare il no del premier Conte allo sblocca cantieri.

Una norma fortemente voluta dalla Lega e da Salvini in persona, il quale chiede di sospendere per due anni il codice degli appalti: “Il codice degli appalti hasemplificato o ha complicato la vita delle imprese? Se qualcosa non funziona, va azzerato. Noi chiediamo di rifarci allanormativa europea non a quella del Burundi… Bisogna resettareil codice degli appalti, aprire i cantieri e cancellare tuttaquella burocrazia», ha infatti chiarito il vicepremier leghista.

Di qui la replica, decisamene dialogante, dell’altro vicepremier, Luigi Di Maio: “Sono sicuro che si arriverà a unasoluzione condivisa e di buon senso. Bisogna far ripartire il Paese,senza intoppi e lo vogliamo tutti. C’è un testo già condiviso e prontoper essere votato. Il M5S c’è e l’ho detto già ieri. L’unico obiettivoin questo momento è tornare a far correre l’Italia”