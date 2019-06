Il monito di papa Bergoglio: “I politici non seminino odio e paura”

Il pontefice ha dichiarato di non aver mai negato la visita a Salvini

“Dobbiamo aiutare i politici a essere onesti, a non fare campagna con bandiere disoneste – la calunnia, la diffamazione, gli scandali … E tante volte, seminare odio e paura: questo è terribile. Una politica, un politico mai, mai deve seminare odio e paura. Soltanto speranza. Giusta, esigente: ma speranza. Perché deve condurre il Paese, e non dargli paura”. Sono le parole che Papa Francesco ha “consegnato” ai cronisti sul volo verso Roma a conclusione del suo viaggio in Romania.

E a proposito del presunto rifiuto di incontrare il vicepremier leghista Matteo Salvini, il Papa ha dichiarato: “Io non ho ricevuto nessuno del governo, eccetto il premier Conte che ha fatto richiesta come da protocollo. È stata una bella udienza, di un’ora. È un uomo intelligente, professore, sa ciò di cui parla. Dai vicepremier e da altri ministri non ho ricevuto richieste di udienza”.

“In questo mi confesso ignorante: io non capisco la politica italiana. E’ vero, devo studiarla: non la capisco. Dire un’opinione su atteggiamenti di una campagna elettorale di uno dei partiti senza informazione, così, sarebbe molto imprudente da parte mia. Io prego per tutti, perché l’Italia vada avanti, perché gli italiani si uniscano e siano leali. Anche io sono italiano perché sono figlio di emigranti italiani: nel sangue sono italiano”.