Il giuslavorista Bruno Piacci eletto avvocato dell’anno

il giuslavorista napoletano Bruno Piacci è stato eletto avvocato dell’Anno “Diritto del Lavoro – Consulenza Aziendale” per l’anno 2019

Avvocato dell’Anno “Diritto del Lavoro – Consulenza Aziendale” per l’anno 2019 è stato eletto il giuslavorista napoletano Bruno Piacci, noto, tra l’altro, anche per essere stato nominato dal Calcio Napoli, componente del Collegio Arbitrale nella lite tra la società e Higuain. La consegna è avvenuta durante la serata di Gala a Milano dei premi de “Le Fonti”, a Palazzo Mezzanotte – sede della Borsa Italiana. Nella motivazione del premio si legge: “Per essere apprezzato dai clienti per la capacità di offrire un supporto di consulenza a tutto tondo, con una visione lucida e tempestiva del mercato del lavoro. Per rispondere sempre in modo puntuale alle esigenze del cliente e per il servizio qualificato offerto”.