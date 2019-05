Whirlpool annuncia la chiusura dello stabilimento di Napoli

Più di 400 lavoratori rischiano il posto di lavoro. La Fiom: “Ora intevenga il governo”

Incontro ad alta tensione quello in corso aRoma tra Whirlpool Fim Fiom e Uilm per fare il punto sull’accordodello scorso ottobre. A scatenare le ire dei sindacati l’annuncioinaspettato della chiusura dello stabilimento di Napoli che profilaper i 430 lavoratori un futuro incerto.

Immediata la solidarietà delsito di Varese che ha annunciato lo sciopero spontaneo persolidarietà. L’incontro è poi statao sospeso. I sindacati criticano duramente il gruppo ricordando come l’accordo dello scorso anno prevedesse la garanzia di investimenti mirati per tutti i siti Whirlpool per tre anno fino al 2021.

Durissima la nota della Fiom-Cgil: “Solo a ottobre scorso, con un accordo quadrosottoscritto in sede ministeriale, quindi con l’impegnoanche del ministro Di Maio, Whirlpool aveva dato garanzie diinvestimenti e salvaguardia dell’occupazione in tutti glistabilimenti del gruppo».

«Per la Fiom è inaccettabile che gli impegnipresi vengano disattesi in questo modo, a ogni cambio dimanagement – si legge nel comunicato -. Abbiamo chiesto unincontro urgente al Ministero, la delegazione verràricevuta alle 12.30». «È necessaria una presa di posizione del governo, co-attore dell’accordo quadro che ad oggi vienemesso in discussione dall’azienda – recita in conclusione ilcomunicato -. Tutti gli stabilimenti del gruppo si sonofermati, con produzioni bloccate in tutto il gruppo».