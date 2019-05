I cetacei uccisi a coltellate dai pescatori

Una vera e propria mattanza quella compiuta dai pescatori danesi in una battuta di caccia al largo di Torshavn, nelle isole Faroe. In questi giorni c’è infatti il passaggio delle balene che migrano a branchi e vengono intercettate, condotte in un’ansa e poi abbattute a centinaia con coltelli e fiocine. Una pratcia da anni contestata dai gruppi animalisti.