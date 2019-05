“Ho ucciso mia moglie perché non voleva divorziare”

Confessa in tv il consigliere di Rohani

È stato arrestato per l’omicidio della moglie il politico riformista iraniano Mohammad Ali Najafi, ex vice presidente ed ex sindaco di Teheran. Secondo l’agenzia ufficiale iraniana Irna, Najafi si è costituito e ha confessato di aver sparato alla seconda moglie Mitra Najafi.

La donna è stata assassinata a colpi d’arma da fuoco nella sua abitazione nella zona nord di Teheran. L’ex sindaco è uno dei consiglieri del governo del presidente Hassan Rohani. Tale violenza armata è rara in Iran, specialmente nei quartieri periferici del nord di Teheran, sede dell’élite politica ed economica del paese.

Un’altra agenzia di stampa semi- ufficiale iraniana, Tasnim, ha citato il procuratore di Teheran Mohammad Shahriari dicendo che è stata uccisa da diversi colpi di arma da fuoco, uno dei quali ha colpito il cuore. Il suo corpo è stato trovato in una camera da letto al settimo piano di un grattacielo residenziale nel nord di Teheran.