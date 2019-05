Salvini: “Lo spread sale perché conviene a qualcuno…”

Il vicepremier leghista evoca “i poteri forti” che speculano sull’economia italiana

«Lo spread aumenta perché qualcuno ha convenienza che gli italiani siano vincolati a vecchie regole». Matteo Salvini, a 24 ore dalla vittoria elettorale, il vicepremier leghista Matteo Salvini torna sul ring e nel corso di una diretta Facebook torna a evocare presunti poteri forti che lavorano contro il nostro Paese.

L’attacco di Salvini arriva dopo il balzo verso l’alto dello spread e il tonfo di piazza Affari. Gran parte degli osservatori hanno dato infatti una lettura politica del nuovo picco del differenziale, collegandolo con la probabilità di una crisi di governo.

Salvini attacca poi ilPd: «Lanciano l’allarme spread, come se il voto degli italiani didomenica non fosse libero, come se chi ha votato Lega volesse lo spread».

In effetti, qualche ora prima, e non appena saputo della crescita dello spread, il segretario dem Zingaretti aveva chimato la maggioranza alle proprie responsabilità: “È un anno che a causa delle scelte economiche sbagliate diquesto governo, è rimasto inchiodato su livelli doppirispetto a quelli di inizio 2018: il costo totale ha giàsuperato i 17 miliari di euro, un costo che pagheranno tuttigli italiani. Con l’attuale governo, lo Stato italiano haemesso titoli di Stato, per lo più bot e btp, obbligandosia pagare 17 miliardi di interessi in più rispetto agliinteressi che avremmo pagato con il governo Gentiloni. Uncosto enorme per l’Italia».