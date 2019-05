La Lega sfida i 5Stelle: “Rixi non si tocca anche se condannato”

Nuovo “caso Siri” in maggioranza. Ma stavolta il Carroccio non vuole mollare

«Anche se non dovesse essere assolto, Rixi rimarrà al suo posto». Parola di Massimiliano Romeo capogruppo della Lega al Senato. Insomma, forte del 34 e passa per cento conquistano nelle urne – ma anche del risicato 17% grillino – il Carrocio chiarisce che non ci sarà un altro caso Siri, il sottosegretario leghista dimesso dal premier Conte su mandato del vicepremier grillino Luigi Di Maio.

Una vicenda digerita a fatica da Matteo Salvini che ha ceduto dopo settimane di braccio di ferro. Ma a distanza di poco più di due settimane lo scenario è completamente cambiato, tanto che una eventuale condanna dell’altro sottosegretario leghista Rixi – coinvolto nell’inchiesta “spese pazze” – sembra impensabile. Eppure da ambienti grillini sembra arrivare la stessa intransigenza: «Noi non cambiamo linea: se condannato, per noi Rixi è fuori. In questo Di Maio è stato chiaro, il M5S non si snatura» dopo il crollo alle urne «a anche il contratto con la Lega ci da ragione perché saremmo favanti a una condanna», dice una fonte di governo M5S all’Adnkronos, commentando le parole di Romeo, che aveva appena blindato il sottosegretario leghista. Serafico, almeno per il momento, Matteo Salvini: «Su Rixi non parlo. Per ora».