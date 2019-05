Di Maio a Salvini: “Vuol togliere l’abuso d’ufficio? Se lo scordi”

Nuovo scontro nel governo a 3 giorni dalle elezioni europee

«Come si fa a dire che si vuole darebattaglia alla mafia e alla camorra con un decreto e poi subito dopoincitare all’abolizione del reato di abuso d’ufficio? Dov’e lalogica?». Il vicepremier Luigi Di Maio replica così, via Facebook, al collega e socio di magg

ioranza Matteo Salvini, il quale si è detto favorevole all’abolizione del reato diabuso d’ufficio.«È un reato – spiega il vicepremier M5S – in cui cade spesso chi amministra, è vero, ma se un sindaco agisce onestamente non ha nulla da temere. Non è togliendo un reato che sistemi le cose. Ma che soluzione è? Il prossimo passo quale sarà? Che per evitare di far dimettere un sottosegretario togliamo il reato di corruzione?».