Sorpresa: i social favoriscono il dialogo genitori-figli!

Secondo la Doxa WhatsApp e Facebook moltiplicano la socialità

Facebook non solo per divertirsi con gli amici, ma anche come strumento per coltivare e favorire le relazioni all’interno della cerchia familiare: lo pensano il 92% dei figli e il 95% dei genitori interpellati da Doxa per un’indagine commissionata da Facebook, che offre uno spaccato inedito delle nuove dinamiche tra genitori e figli sui social.

Se WhatsApp viene utilizzato soprattutto come strumento per comunicare in modo rapido (anche attraverso chat di famiglia) e su Instagram genitori e figli sono accomunati dal desiderio di scoprire cose nuove, su Facebook i due mondi si incontrano e interagiscono attivamente.

L’indagine ha scoperto come le attività su Facebook di genitori e figli siano molto simili: utilizzano il social per coltivare i propri interessi tramite gruppi e pagine, rimanere aggiornati sulle news e commentarle, mantenersi in contatto con amici e familiari.

Durante le interviste condotte da Doxa sono emersi anche aspetti curiosi e divertenti, come il figlio fuori sede che apprende da un post che i suoi hanno cambiato auto o la mamma che vive lontano e scopre da una foto su Facebook che la figlia si è tinta i capelli di rosa. I genitori connessi con i figli su Facebook li seguono, commentano le loro foto (facendo talvolta qualche simpatica gaffe) e condividono i loro post. Sono davvero molto pochi i genitori che commentano post di sconosciuti se i loro figli sono taggati o che dichiarano di aver scoperto qualcosa che non sapevano dei figli tramite Facebook. Curiosità e preoccupazioni di genitori contenuti entro limiti accettabili, insomma.

I rapporti tra figli e genitori su Facebook sono tutto sommato sereni, con pochissimi figli che hanno deciso di togliere l’amicizia a mamma e papà. Al più si limitano a cancellare un commento che li imbarazza o a rifiutare un tag. Seguire gruppi, fare gli auguri e rimanere in contatto con gli amici sono le attività su Facebook che accomunano genitori e figli. Molto usata sia dai genitori sia dai figli è anche la funzione per verificare se una persona cara sta bene in caso di disastri, terremoti o incidenti: il 93% dei figli e l’89% dei genitori segue gruppi. Hobby, viaggi, acquisti e vendite, salute e benessere sono i temi più seguiti da entrambi.

Sia i papà sia le mamme utilizzano Facebook per tenersi aggiornati sull’attualità, ma le mamme sono più interessate dei papà all’aspetto ludico, mentre sono soprattutto questi ultimi che postano su ciò che gli accade nella quotidianità e commentano i fatti di attualità. Anche qui, genitori e figli risultano accomunati dagli stessi comportamenti: l’88% dei genitori usa Facebook per tenersi aggiornato sull’attualità. Fa lo stesso l’89% dei figli; il 56% dei genitori (59% dei papà) commenta i fatti di attualità. Lo fa anche il 59% dei figli; il 91% delle mamme guarda video, contro l’80% dei papà. Ai video è interessato anche l’89% dei figli; il 59% dei papà e solo il 44% delle mamme posta sulla quotidianità. Fa lo stesso il 64% dei figli.

Il 40% dei genitori si sorprende se i propri post ottengono un elevato numero di like e accade lo stesso al 49% dei figli. Tra questi ultimi, però, il 40% rimane deluso se ciò non avviene, mentre questo importa solo al 18% dei genitori. Il 69% dei genitori segue i figli, con un 38% interessato soprattutto a cosa fanno e come stanno, ma sono comunque ben pochi (solo il 13%) i genitori che scoprono qualcosa che non sapevano dei figli attraverso Facebook. I genitori tendono a essere discreti: solo il 14% commenta post di persone che non conosce se sono taggati i figli e a solo il 5% viene in mente di contattare un amico dei figli per chiedergli informazioni. Curiosi di scoprire foto e Storie pubblicate dai figli, i genitori su Instagram sono invece meno attivi nel pubblicarne. Ciò che invece accomuna genitori e figli su questo social è l’interesse verso la ricerca di cose nuove. Si usa Whatsapp per comunicare velocemente e per divertirsi con i figli: il 96% dei figli e il 97% dei genitori usa Whatsapp per comunicare rapidamente, il 59% dei figli e il 53% dei genitori comunica attraverso le chat di famiglia; i messaggi vocali sono utilizzati dal 73% dei figli e dal 76% dei genitori; il 51% dei figli e il 47% dei genitori fa videochiamate; il 77% dei genitori scambia contenuti divertenti con i figli e il 92% condivide foto.