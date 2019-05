RdC: Cisl, per navigator in Veneto 2110 domande per 142 posti di lavoro (2)

(AdnKronos) – Numeri che confermano il Veneto nelle dinamiche nazionali. Se infatti nelle regioni del Mezzogiorno e in alcune del Centro Italia le domande hanno superato ovunque il tetto massimo, in quelle del Nord, salvo qualche provincia, si è stati abbondantemente sotto il tetto massimo. Per i veneti […]

(AdnKronos) – Numeri che confermano il Veneto nelle dinamiche nazionali. Se infatti nelle regioni del Mezzogiorno e in alcune del Centro Italia le domande hanno superato ovunque il tetto massimo, in quelle del Nord, salvo qualche provincia, si è stati abbondantemente sotto il tetto massimo. Per i veneti che saranno ammessi alla selezione ora si prospetta un viaggio a Roma, probabilmente a luglio, per le prove di esame scritte. I vincitori saranno assunti da Anpal Servizi con contratto di collaborazione biennale a 27.338,76 euro lordi annui (21,5 netti) più 300 euro mensili sempre al lordo per spese di viaggio, vitto e alloggio.

“Va sottolineato – spiega Marj Pallaro di Cisl Funzione Pubblica Veneto – che nella nostra regione il personale dei Cpi è sottodimensionato da tempo e che, non a caso, a breve si dovrebbe aprire anche il concorso pubblico di Veneto Lavoro per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di, probabilmente, 150 operatori da assegnare tra tutti i CPI. Un fatto positivo quindi, indipendentemente dal nostro giudizio sul Reddito di Cittadinanza come strumento per il collocamento al lavoro”.

La Cisl, d’intesa con Ial Veneto srl, ha organizzato per gli interessati un corso di preparazione alle selezioni. Avrà durata di 24 ore distribuite in 4 giorni. Per maggiori informazioni e per iscriversi basta mandare una mail a: navigatorcislveneto@gmail.com.