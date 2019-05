Mafia: pm, ‘per la prima volta presenza criminalità pugliese in Veneto’

Venezia, 16 mag. (AdnKronos) – “Per la prima volta abbiamo la presenza della criminalità organizzata mafiosa pugliese nel territorio veneto, non c’erano stati segnali di questo tipo finora, e mi sembra che non ci siano stati segnali in tutto il Nord Italia. Questo naturalmente ci allarma”. Lo ha sottolineato […]

Venezia, 16 mag. (AdnKronos) – “Per la prima volta abbiamo la presenza della criminalità organizzata mafiosa pugliese nel territorio veneto, non c’erano stati segnali di questo tipo finora, e mi sembra che non ci siano stati segnali in tutto il Nord Italia. Questo naturalmente ci allarma”. Lo ha sottolineato il procuratore capo di Venezia, Bruno Cherchi stamane nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’operazione dei carabinieri che ha portato in carcere 19 persone tra Verona e Bari accusate di traffico di stupefacenti.

La novità “ci allarma – ha avvertito – perché dimostra ancora una volta che il territorio veneto è continuamente oggetto dell’attenzione di più soggetti criminali”.