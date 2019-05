Elezioni: Di Maio, ‘candidare Caltanissetta ai più grandi riconoscimenti internazionali’

Palermo, 13 mag. (AdnKronos) – “Bisogna candidare Caltanissetta ai più grandi riconoscimenti internazionali. L’entroterra deve essere rilanciato”. Così, a Caltanissetta, il vicepremier Luigi Di Maio, per i festeggiamenti dei due sindaci grillini eletti in Sicilia a Caltanissetta e Castelvetrano. “Sono […]

Palermo, 13 mag. (AdnKronos) – “Bisogna candidare Caltanissetta ai più grandi riconoscimenti internazionali. L’entroterra deve essere rilanciato”. Così, a Caltanissetta, il vicepremier Luigi Di Maio, per i festeggiamenti dei due sindaci grillini eletti in Sicilia a Caltanissetta e Castelvetrano. “Sono contento di quello che avete fatto e di quello che avete deciso – ha aggiunto – siete un altro simbolo di riscatto di questo paese. E non per Roberto Gambino o per Enzo Alfano”.