Autonomia: Di Maio, ‘per me si deve fare’

Palermo, 13 mag. (AdnKronos) – “Per me l’autonomia si deve fare, perché il referendum che hanno votato Lombardia e Veneto va rispettato. L’unica cosa che non voglio è che lp’autonomia finisca per creare scuole di serie a e serie B o sanità di seria a e serie B. Quello che dico è scriviamola bene, […]

Palermo, 13 mag. (AdnKronos) – “Per me l’autonomia si deve fare, perché il referendum che hanno votato Lombardia e Veneto va rispettato. L’unica cosa che non voglio è che lp’autonomia finisca per creare scuole di serie a e serie B o sanità di seria a e serie B. Quello che dico è scriviamola bene, così da non pentircene”. Lo ha detto Luigi Di Maio a Caltanissetta.