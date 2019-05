Terrapiattismo: show a Palermo con il convitato di pietra Grillo, ‘Nasa come Disneyland’ (3)

(AdnKronos) – Ma chi c’e’ all’origine di questa manipolazione? “Dietro le quinte ci sono i poteri occulti”. E cita Soros e gli Usa. Ma come si definiscono i terrapiattisti? “Un terrapiattista è una persona che per motivi intellettuali riesce a comprendere cose che la gente comune non è capace di capire. […]

(AdnKronos) – Ma chi c’e’ all’origine di questa manipolazione? “Dietro le quinte ci sono i poteri occulti”. E cita Soros e gli Usa. Ma come si definiscono i terrapiattisti? “Un terrapiattista è una persona che per motivi intellettuali riesce a comprendere cose che la gente comune non è capace di capire. La gente comune è ingabbiata da dottrine che vengono instillate sin dalle elementari e poi con gli studi, la televisione e i media”.

Altra teoria è quella sul sole: “Il sole, piccolo piccolo quanto una lampadina. Gira sopra la terra piatta percorrendo una spirale ed è per questo che cambiano le stagioni. Purtroppo la Nasa ci ha sempre ingannato, è come Disneyland”, spiega Galuppini. che sembra convinto. E poi parla anche di immigrazione: “C’è un piano chiaro per creare in Europa una nuova America aperta a tutti, dove gli unici valori sono quelli del consumismo”. L’altro relatore, Agostino Favari, occhialini tondi e marsupio ai fianchi anche durante la presentazione, scrive su una lavagna sistemata al centro della stanza una serie di formule scientifiche che, a suo dire, avvalorerebbero le sue tesi sul terrapiattismo.

Non mancano i momenti di tensione. Proprio quando Galuppini accenna alla teoria del sole che gira sopra la terra piatta percorrendo una spirale, uno dei partecipanti, un fisico, Antonio, venuto dal Veneto con la moglie biologa, gli chiede: ”Percorre la spirale in base a quale principio?”. “Quando avremo il Cern a disposizione lo scopriremo”, dice Livio, un seguace convinto dei terrapiattisti. Mentre lo stesso Galuppini dice: “Dobbiamo rottamare tutta la scienza che ci hanno fatto studiare, non abbiamo ancora le risposte. Ci vogliono nuovi studi”.