Elezioni: a Ponzano Veneto ‘scambio’ di partiti per i due candidati a sindaco

Treviso, 12 mag. (AdnKronos) – A Ponzano Veneto, comune alle porte di Treviso noto per essere il paese dove ha sede il quartier generale del Gruppo Benetton, a maggio sarà ancora sfida tra Giorgio Granello e Antonello Baseggio, ma a squadre invertite. Infatti, Antonello Baseggio, nato e cresciuto in Forza Italia, si candida a primo cittadino con la Lega; viceversa, Giorgio Granello, ex segretario provinciale della Lega e primo cittadino leghista dal 2009 al 2014, si candida a sindaco con Forza Italia.