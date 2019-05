Europee: Guerini (En Marche), ‘vogliamo unire i progressisti, anche Pd’

Roma, 11 mag. (AdnKronos) – (di Emmanuel Cazalé) – “Vogliamo unire i progressisti europei in un nuovo gruppo al Parlamento europeo: la base di partenza è Alde, il Gruppo dell’Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa, costituito da due pilastri, quello liberale e quello democratico. Noi […]

Roma, 11 mag. (AdnKronos) – (di Emmanuel Cazalé) – “Vogliamo unire i progressisti europei in un nuovo gruppo al Parlamento europeo: la base di partenza è Alde, il Gruppo dell’Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa, costituito da due pilastri, quello liberale e quello democratico. Noi vogliamo aggiungere un terzo pilastro, quello progressista proponendo alle forze progressiste di aggiungersi. Vedremo se sarà possibile farlo anche con il Pd, dove molti temi ci uniscono”. Così in un’intervista all’Adnkronos Stanislas Guerini, il delegato generale di ‘La République En Marche’, il partito del presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, che per le Europee del 26 maggio prossimo ha presentato la lista ‘Renaissance’ insieme ad altri partiti francesi di centro come il MoDem, Agir o i radicali.

Domani proprio Guerini parteciperà ad una manifestazione a sostegno di Sergio Chiamparino a Torino, alla presenza del segretario del Pd, Nicola Zingaretti, intitolata ‘Contro i nazionalismi per cambiare l’Europa’. All’evento sarà presente anche Sandro Gozi, l’ex sottosegretario con delega agli Affari europei nei governi Renzi e Gentiloni, che si è candidato nella lista francese ‘Renaissance’.