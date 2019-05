Europee: Guerini (En Marche), ‘da populisti e sovranisti solo illusione alleanza’

Roma, 11 mag. (AdnKronos) – (di Emmanuel Cazalé) – Con l’alleanza dei partiti sovranisti, nazionalisti e populisti “vediamo una coalizione improbabile: questa unione è un’illusione che rappresenta un rischio a livello europeo, il loro raggruppamento è un’unione di facciata, l’unico loro denominatore […]

Roma, 11 mag. (AdnKronos) – (di Emmanuel Cazalé) – Con l’alleanza dei partiti sovranisti, nazionalisti e populisti “vediamo una coalizione improbabile: questa unione è un’illusione che rappresenta un rischio a livello europeo, il loro raggruppamento è un’unione di facciata, l’unico loro denominatore comune è la distruzione del progetto europeo”. Così in un’intervista all’Adnkronos Stanislas Guerini, delegato generale di ‘La République En Marche’, il partito del presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, che per le Europee del 26 maggio prossimo ha presentato la lista ‘Renaissance’.

“Con le discussioni in corso tra il vicepremier italiano Matteo Salvini, il premier ungherese Viktor Orbán e la leader del Rassemblement National Marine Le Pen – sottolinea Guerini – vediamo come stiano cercando, al Parlamento europeo, di costituire un gruppo che vada dal Ppe all’estrema destra e che comprende anche Les Républicains”, il partito dell’ex presidente francese Nicolas Sarkozy. Un gruppo “pieno di contraddizioni”.