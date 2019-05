Siracusa: incendiata auto cronista, Unci ‘nessuno fermerà libera informazione’

Palermo, 10 mag. (AdnKronos) – Incendiata questa notte l’auto del giornalista siracusano Gaetano Scariolo, collaboratore dell’agenzia Agi e del Giornale di Sicilia. L’auto si trovava parcheggiata in strada, vicino il portone d’ingresso della sua casa a Siracusa. Sui fatti indaga la polizia secondo […]

Palermo, 10 mag. (AdnKronos) – Incendiata questa notte l’auto del giornalista siracusano Gaetano Scariolo, collaboratore dell’agenzia Agi e del Giornale di Sicilia. L’auto si trovava parcheggiata in strada, vicino il portone d’ingresso della sua casa a Siracusa. Sui fatti indaga la polizia secondo cui l’orgine del gesto sarebbe da ricercare nell’attività professionale di Scariolo che si occupa di cronaca nera e giudiziaria.

Il gruppo siciliano e la sezione siracusana dell’Unci ha immediatamente espresso solidarietà al giornalista. “Chiediamo agli inquirenti di fare piena luce sull’episodio assicurando alla giustizia i responsabili. Nessuno fermerà la libera informazione – affermano Leone Zingales e Francesco Nania, vice-presidente nazionale dell’Uncu e fiduciario della sezione siracusana dell’Unione cronisti – L’Unci non abbandona i colleghi minacciati e li sostiene nella battaglia per la legalità”.