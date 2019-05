Radio Radicale: Anci Sicilia, ‘Paese civile ha dovere di difendere voci libere’

Palermo, 10 mag. (AdnKronos) – “Radio Radicale ha un ruolo fondamentale sul piano dell’informazione e conoscenza della vita pubblica per i cittadini e per i rappresentanti delle istituzioni locali del nostro Paese. Radio Radicale mandando in onda tutti i giorni un articolato palinsesto, costruito […]

Palermo, 10 mag. (AdnKronos) – “Radio Radicale ha un ruolo fondamentale sul piano dell’informazione e conoscenza della vita pubblica per i cittadini e per i rappresentanti delle istituzioni locali del nostro Paese. Radio Radicale mandando in onda tutti i giorni un articolato palinsesto, costruito intorno alle sedute di Camera e Senato, dibattiti, convegni, congressi dei partiti e tanto altro fornisce un servizio indispensabile ai cittadini e agli amministratori locali che hanno forse più di altri la necessità di ‘conoscere per deliberare’. Un principio che è da sempre il motto della radio ma che è anche alla base della buona amministrazione”. Così il presidente di AnciSicilia Leoluca Orlando e il segretario generale Mario Emanuele Alvano sulla paventata chiusura dell’emittente.

“Ogni Paese civile ha il dovere di difendere tutte le voci libere dell’informazione e Radio Radicale manda in onda quotidianamente e ininterrottamente la ‘voce di tutti’ senza filtri – aggiunge Orlando – Salvaguardare il pluralismo dell’informazione vuol dire mitigare il dilagante analfabetismo relativo al funzionamento delle istituzioni ed è per questo che, intervenendo nel più breve tempo possibile, è necessario continuare a garantire questo fondamentale strumento di conoscenza”.