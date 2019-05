Famiglia: Salvini, ‘domenica festa della mamma non del genitore B’

Montegranaro (Fm), 9 mag. (AdnKronos) – “Domenica è la festa della mamma, non è la festa del genitore B, è la festa della mamma e lo dico con il massimo rispetto per le scelte di vita di chiunque. Però nessuno mi convincerà mai a dire sì a robe come l’utero in affitto, i bambini con sei mamme o […]

Montegranaro (Fm), 9 mag. (AdnKronos) – “Domenica è la festa della mamma, non è la festa del genitore B, è la festa della mamma e lo dico con il massimo rispetto per le scelte di vita di chiunque. Però nessuno mi convincerà mai a dire sì a robe come l’utero in affitto, i bambini con sei mamme o sei papà. Qualcuno viene al mondo se ci sono una mamma e un papà e viene al mondo se ci sono una mamma e un papà”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante un comizio a Montegranaro.