Veneto: da Regione Veneto via libera a nuova legge quadro sulla cultura (2)

(AdnKronos) – L’assessore ha ricordato i numeri straordinari dei beni culturali del Veneto, che somma migliaia di luoghi di cultura: oltre 300 tra musei, monumenti e aree archeologiche, circa mille biblioteche e 800 archivi che conservano un ricchissimo patrimonio archeologico, artistico, archivistico, bibliografico e naturalistico, più di 800 tra spazi teatrali e sale cinematografiche, oltre 3.800 Ville Venete. Inoltre, nel campo culturale e artistico, la nostra regione può contare su oltre 5.000 tra enti e istituzioni non profit, che impiegano circa 6.000 persone, tra addetti e lavoratori esterni, e più di 75.000 volontari.

“In Veneto – aggiunge l’assessore – sono attive circa 38 mila imprese culturali e creative, pari all’8,6% di tutta Italia. Esse rappresentano il 7,7% del tessuto imprenditoriale regionale e l’11% di tutto il fatturato italiano del comparto culturale. A favore di queste aziende la Regione ha stanziato complessivamente dal 2016 a oggi più di 11 milioni di euro di finanziamenti del Por Fesr (per start up, avvio nuove imprese, consolidamento e sviluppo di quelle già attive), a cui si aggiungono altri 5 milioni di euro a sostegno delle produzioni cinematografiche e audiovisive”.

“Ringrazio tutto i consiglieri regionali e gli stakeholder che si sono adoperati per il raggiungimento di questo obiettivo – conclude l’assessore –, creando i presupposti per l’avvio di un nuova fase di rilancio e ulteriore valorizzazione della cultura veneta”.