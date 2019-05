Hydrogen Park: Confindustria Venezia cede 10% a Decal (3)

(AdnKronos) – Il consorzio Hydrogen Park è stato costituito il 15 luglio 2003 per la realizzazione di un Distretto dell’idrogeno a Porto Marghera. Nell’aprile 2005 è stato trasformato in Società Consortile S.c.a.r.l. Oggi è una realtà consolidata, che annovera tra i propri soci Confindustria Venezia […]

(AdnKronos) – Il consorzio Hydrogen Park è stato costituito il 15 luglio 2003 per la realizzazione di un Distretto dell’idrogeno a Porto Marghera. Nell’aprile 2005 è stato trasformato in Società Consortile S.c.a.r.l. Oggi è una realtà consolidata, che annovera tra i propri soci Confindustria Venezia Area Metropolitana di Venezia e Rovigo, Sapio, Eni, Berengo, Arkema e Decal. La prima fase dell’attività di Hydrogen Park (2005-10) è stata orientata verso l’innovazione e lo sviluppo nel settore delle applicazioni stazionarie dell’idrogeno.

Il progetto di maggiore impatto, un impianto per la produzione di energia elettrica da 16 megawatt interamente alimentato con tale fonte, è stato realizzato all’interno del sito della centrale termoelettrica Palladio di Fusina. Successivamente al 2010, le attività di ricerca e innovazione legate agli impieghi dell’idrogeno hanno iniziato ad avere un notevole impulso in Europa, mettendo in evidenza un crescente interesse non tanto per gli impieghi nella generazione di energia, quanto per quelli relativi alla mobilità. È stato quindi concepito e condiviso con la Regione Veneto un progetto per la realizzazione di un vaporetto a celle a combustibile a idrogeno.

Denominato Hepic (Hydrogen Electric Passenger venICe boat), ha raccolto l’interesse di Alilaguna e di alcuni partner. Dopo un impegnativo lavoro di sperimentazione e di messa a punto, si è concluso nel mese di dicembre 2016 con il varo dell’imbarcazione.