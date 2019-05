Europee: Gozi, ‘invece di criticare alleati, battiamo insieme nazionalisti’

Roma, 8 mag. (AdnKronos) – “Con Emmanuel Macron per il Rinascimento europeo e per costruire un’Europa democratica e sovrana al servizio dei cittadini. Le battaglie decisive si giocano sopratutto in Francia e Italia: non perdiamo tempo. Anziché criticare i nostri alleati, battiamo insieme i nazionalisti!”. […]

