Padova: cent’anni di fiera, gran festa dal 31 maggio (3)

(AdnKronos) – I 100 Percorsi del Gusto proposti da 20 tra ristoranti, paninoteche, pizzerie, pub, birrerie, gelaterie, cicchetterie, danno la possibilità di mangiare ad ogni ora i prodotti di Puglia, Romagna, Emilia, Campania, Tirolo, Argentina, Messico usufruendo dei 500 posti a sedere nell’area Village Food Music Open Air tra i padiglioni 2-4-5 e 7 e nei locali sparsi in tutto il quartiere fieristico, nel Ristorante Marcopolo, sulla Terrazza Aperol e nello spazio Pilsen dove le due storiche aziende padovane ricorderanno la loro nascita proprio durante la prima Campionaria del 1919; e poi gli alimenti da tutta Italia e oltre: specialità dolci e salate siciliane e pugliesi, rum cubano, formaggi e salumi calabresi, sardi e pugliesi, pane e focacce liguri, mortazza e pizze del Lazio, tartufi e salumi di Norcia, tipicità dell’Umbria, della Basilicata, del Veneto e delle zone terremotate d’Abruzzo, cinghiale ligure, boutique alimentari del Sotto Salone di Padova nell’ottocentenario del Salone, e molto altro ancora.

Arredamento ed Edilizia con la presenza di aziende italiane specializzate nelle ristrutturazioni e nelle soluzioni per interni, esterni e giardini. Artigianato dall’Italia e dal mondo: migliaia di articoli di artigianato italiano ed estero provenienti dai cinque continenti, lavorazioni locali ed internazionali, abbigliamento ed accessori, piccola pelletteria, bigiotteria, tessuti, articoli da regalo, calzature, design artistico e prodotti internazionali, profumi e colori, che raccontano storie e tradizioni.

Shopping e Bellezza con articoli per la bellezza e la salute del corpo. Un intero padiglione dedicato allo Sport che proporrà attività ginniche e di danza sportiva anche negli spazi esterni. Show Indoor, padiglione riservato agli spettacoli portati da artisti italiani e internazionali, con 500 posti a sedere e con il Guitar Show. Giochi, Fumetto, Videogiochi con la partecipazione di fumetterie, con giochi da tavolo, videogames, con la colorata presenza di Cosplayer e con le idee innovative della 7^ edizione dell’Inventor Show.