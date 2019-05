Intesa Spaolo: a Padova 200 studenti coinvolti nel progetto ‘Z Lab’ (3)

(AdnKronos) – Il progetto rappresenta un costruttivo esempio di collaborazione tra mondo della scuola e mondo della Banca. Con obiettivi come diffondere l’educazione finanziaria e tradurla in comportamenti consapevoli, favorire una sensibilità sulle competenze essenziali per l’attività […]

(AdnKronos) – Il progetto rappresenta un costruttivo esempio di collaborazione tra mondo della scuola e mondo della Banca. Con obiettivi come diffondere l’educazione finanziaria e tradurla in comportamenti consapevoli, favorire una sensibilità sulle competenze essenziali per l’attività professionale, attraverso lo sviluppo delle principali competenze richieste dal mondo del lavoro, sperimentare dinamiche imprenditoriali attraverso esperienze pratiche finalizzate allo sviluppo di capacità spendibili in future attività lavorative, esso assolve funzioni di orientamento professionale.

“Intesa Sanpaolo è molto attenta al mondo dei giovani, costantemente impegnata nella ricerca di modalità e linguaggi adatti a ad accompagnarli nelle loro esperienze e aspirazioni – commenta Renzo Simonato, direttore regionale Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige di Intesa Sanpaolo -.‘Z Lab’ è uno dei più completi e apprezzati programmi di formazione per i giovani di questa età, una vera e propria ‘alleanza scuola – lavoro’ che ha permesso a oltre 200 ragazzi nel Nordest, accompagnati da nostri colleghi, di entrare nella nostra Banca per apprendere come opera quotidianamente ma anche per far emergere le loro competenze trasversali e rafforzare la cultura finanziaria. Con le prossime edizioni del progetto Z Lab continueremo a fare da ponte tra la scuola e il mondo del lavoro, valorizzando i talenti dei ragazzi e indirizzandoli nelle loro scelte future”.