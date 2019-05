Maltempo: Confagri, danni al Nord e Centro, in corso monitoraggio (2)

(AdnKronos) – In Veneto, rileva Confagricoltura, grandine e vento freddo nel Veronese, con danni ad alcune aree vitate del Bardolino, mentre in provincia di Vicenza la pioggia ha causato ristagni nei campi di mais. In Emilia Romagna il Bolognese è stato colpito dalla pioggia abbondante che ha allettato […]

(AdnKronos) – In Veneto, rileva Confagricoltura, grandine e vento freddo nel Veronese, con danni ad alcune aree vitate del Bardolino, mentre in provincia di Vicenza la pioggia ha causato ristagni nei campi di mais. In Emilia Romagna il Bolognese è stato colpito dalla pioggia abbondante che ha allettato distese di orzo, frumento e foraggere, con conseguenze gravi per le produzioni. A rischio sono inoltre le varietà precoci di ciliegie di Vignola per le basse temperature e il vento forte, che ha anche causato problemi alle serre. In Piemonte si segnalano grandinate ai frutteti di mele, pere e susine nel Cuneese, mentre sono stati risparmiati i vigneti.

In Toscana, dopo le nevicate a bassa quota di ieri, gli agricoltori temono ulteriori ondate di maltempo che potrebbero compromettere definitivamente le produzioni ortofrutticole, ma anche viti e olivi che sono in una fase cruciale del loro sviluppo.I