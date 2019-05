Sicilia: M5S, ‘vitalizi e questione morale fuori dai radar dell’Ars’

Palermo, 3 mag. (AdnKronos) – “Miccichè aveva annunciato la costituzione di una commissione per il taglio dei vitalizi degli ex deputati regionali e un dibattito d’Aula sulla questione morale, di cui a Sala d’Ercole e a Palazzo d’Orleans sembra non importare nulla a nessuno. Ebbene, […]

Palermo, 3 mag. (AdnKronos) – “Miccichè aveva annunciato la costituzione di una commissione per il taglio dei vitalizi degli ex deputati regionali e un dibattito d’Aula sulla questione morale, di cui a Sala d’Ercole e a Palazzo d’Orleans sembra non importare nulla a nessuno. Ebbene, finora su entrambe le questioni c’è il silenzio assoluto. Il presidente dell’Ars, piuttosto, ha preferito sproloquiare sui due vicepresidenti del Consiglio e sul M5S con toni da osteria che certo non dovrebbero appartenere a chi è a capo de una delle più importanti istituzioni dell’isola”. Lo affermano i deputati del M5S all’Ars Francesco Cappello, Giancarlo Cancelleri e Jose Marano.

“Immaginavamo che su entrambe le questioni Miccichè non avrebbe mosso un dito prima delle Europee e i fatti sembrano darci ragione” dice Cappello che sottolinea una complicità da parte dei partiti “che evidentemente hanno tutto l’interesse a far sì che prima delle elezioni non si parli dei tantissimi indagati presenti all’Ars e dell’imbarazzante e insostenibile presenza di Savona a capo della commissione Bilancio”. Questione, quest’ultima, su cui “Miccichè è in bella compagnia, visto che, a parte Fava, non hanno proferito parola anche Musumecì e tutti partiti, Pd compreso”.