Sicilia: M5S, ‘vitalizi e questione morale fuori dai radar dell’Ars’ (2)

(AdnKronos) – “Miccichè – prosegue Cappello – piuttosto che occuparsi di questi fatti o di far lavorare l’assemblea preferisce esibirsi in incredibili ed irripetibili esternazione di cui mi sono vergognato per lui e che mi portano a chiedermi cosa abbiano fatto di male i siciliani per vederlo a capo di una delle massime istituzioni dell’isola”.

A puntare il dito contro il presidente dell’Ars sono anche i deputati Cancelleri e Marano. “L’annunciata commissione che dovrebbe decidere come rimodulare i vitalizi degli ex deputati non si è nemmeno insediata, a testimonianza della ormai acclarata volontà ostruzionistica di Miccichè e gran parte dei deputati rispetto a questa vicenda – dicono – Il mancato taglio comporterebbe, come è ormai arcinoto, una riduzione di circa 70 milioni di euro di trasferimenti statali alla Sicilia, cosa che inevitabilmente finirebbero per scontare i siciliani sotto forma di riduzione di o cancellazione di servizi, anche essenziali. I siciliani sappiano, in questo caso, chi dovere ringraziare”.