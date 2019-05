Omicidio Ramelli: Giorgetti (Fi), ‘di fronte a sentenze cosiddetti democratici tacciano’

Verona, 2 mag. (AdnKronos) – “E’ aberrante che qualcuno ritenga lesivo della democrazia il fatto che si voglia raccontare una vicenda di cronaca, sulla base di quelli che sono atti processuali e sentenze, e non libera interpretazione di parte”. Così all’Adnkronos il vicepresidente del Consiglio regionale […]

Verona, 2 mag. (AdnKronos) – “E’ aberrante che qualcuno ritenga lesivo della democrazia il fatto che si voglia raccontare una vicenda di cronaca, sulla base di quelli che sono atti processuali e sentenze, e non libera interpretazione di parte”. Così all’Adnkronos il vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto Massimo Giorgetti (Fi), già segretario del Msi di Verona negli anni 90, commenta le polemiche nate dopo la decisione del Consiglio comunale di Verona di donare ad ogni scuola una copia del libro a fumetti ‘Sergio Ramelli. Quando uccidere un fascista non era reato”.

“Tra l’altro, ricordo ai ‘cosiddetti’ democratici che Sergio Ramelli non era un pericoloso estremista, ma il rappresentante del movimento giovanile di un partito democraticamente rappresentato in Parlamento. E perciò, davanti alle sentenze, dovrebbero tacere”, stigmatizza Giorgetti.