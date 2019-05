Mafia: anniversario stragi ’92, a Palermo dibattito su ‘futuro della memoria’

Palermo, 2 mag. (AdnKronos) – ‘Il futuro della memoria, l’attualità dell’impegno di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino’. Sarà questo il tema della serata che domenica 19 maggio, al teatro Politeama Garibaldi di Palermo, darà il via alle celebrazioni per il XVII anniversario delle stragi […]

Palermo, 2 mag. (AdnKronos) – ‘Il futuro della memoria, l’attualità dell’impegno di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino’. Sarà questo il tema della serata che domenica 19 maggio, al teatro Politeama Garibaldi di Palermo, darà il via alle celebrazioni per il XVII anniversario delle stragi di Capaci e via d’Amelio. La serata condotta da Mauro Faso è stata organizzata, come ogni anno, dall’Inner Wheel Palermo Normanna e dal pool antiviolenza e per la legalità e vedrà la partecipazione, fra gli altri, del sottosegretario alla Giustizia Jacopo Morrone.

L’appuntamento è alle 18. I giornalisti Elvira Terranova, responsabile della redazione siciliana dell’agenzia Adnkronos, e Felice Cavallaro del Corriere della Sera, coordineranno il confronto tra alcuni dei protagonisti dell’impegno civile e sociale contro la criminalità organizzata. Ci saranno Sandro Ruotolo e Paolo Borrometi, giornalisti che vivono attualmente sotto scorta; il presidente dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia Giulio Francese, il procuratore Alfredo Morvillo, il già procuratore aggiunto Leonardo Agueci, il magistrato Vito D’Ambrosio e Giuseppe Ayala. L’incontro sarà anche occasione per fare il punto sulla lotta contro la criminalità organizzata con il generale dell’Arma dei Carabinieri Giovanni Cataldo e il questore di Palermo Renato Cortese.