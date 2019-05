Elezioni: Candiani (Lega), ‘Mancuso? FI continui a dormire, ci pensiamo noi’

Palermo, 2 mag. (AdnKronos) – “‘Prima gli italiani’: fa piacere che anche Mancuso sia d’accordo col primo punto del programma della Lega in Sicilia. Gente come lui o come Micciché non vivono il territorio, sono autoreferenziali e si ritengono la ‘vera politica siciliana’, da anni vivono nel loro palazzo […]

Palermo, 2 mag. (AdnKronos) – “‘Prima gli italiani’: fa piacere che anche Mancuso sia d’accordo col primo punto del programma della Lega in Sicilia. Gente come lui o come Micciché non vivono il territorio, sono autoreferenziali e si ritengono la ‘vera politica siciliana’, da anni vivono nel loro palazzo impolverato senza combinare nulla di buono. Mi spiace però che Mancuso, oltre a qualche lacuna in geografia che lo porta a confondere il Veneto con la Lombardia, arrivi ad offendere i tanti gelesi laboriosi che proprio a Busto Arsizio hanno trovato casa e lavoro perché abbandonati in Sicilia dalla politica che lui rappresenta”. Cosi’ il senatore Stefano Candiani, commissario della Lega in Sicilia, risponde al coordinatore di Forza Italia per la provincia di Caltanissetta Michele Mancuso.

“Continui pure a dormire tranquillo come ha fatto in questi anni – aggiunge – e a far sogni di cui dimenticarsi al risveglio. Nel frattempo noi saremo ben lieti di raccogliere la sfida dei cittadini e lasciare alle spalle di Mancuso, e di quelli come lui, il ricordo di una Sicilia affamata, saccheggiata ed umiliata in questi anni da chi l’ha usata per alimentare la propria carriera politica”.