Taxi: Mytaxi su sentenza Tar, questione venga affrontata da Consiglio Stato

Roma, 30 apr. (AdnKronos) – “La decisione del Tar Lazio di annullare la delibera dell’Antitrust che aveva definito illegittime le clausole di esclusiva nei rapporti tra i principali operatori di Radiotaxi e i tassisti, non entra, di fatto, nel merito della questione. La sentenza si limita, infatti, ad evidenziare dei vizi procedurali su come l’Antitrust ha condotto l’istruttoria. Le obiezioni di merito rispetto alle violazioni delle Cooperative non vengono, infatti, affrontate”. Così, Barbara Covili, general manager di mytaxi Italia, commenta la sentenza del Tar Lazio.

Per questo, rileva, “mytaxi auspica che la questione venga affrontata dal Consiglio di Stato, in nome della libera concorrenza e, soprattutto, a vantaggio degli operatori del settore (tassisti) e degli utenti finali”.