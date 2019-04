Italgas: conclusa acquisizione 19 concessioni Centro-Sud Italia e Sardegna (2)

(AdnKronos) – L’accordo riguarda in particolare l’acquisizione del ramo di azienda di Aquamet, comprendente, tra l’altro, 9 concessioni per la distribuzione del gas naturale in altrettanti Comuni del Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, per circa 23.800 utenze complessive servite; del […]

(AdnKronos) – L’accordo riguarda in particolare l’acquisizione del ramo di azienda di Aquamet, comprendente, tra l’altro, 9 concessioni per la distribuzione del gas naturale in altrettanti Comuni del Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, per circa 23.800 utenze complessive servite; del 100% di Mediterranea titolare di 6 concessioni per la distribuzione del gas naturale in altrettanti Comuni della provincia di Salerno, con oltre 3.600 utenze servite; del ramo di azienda di Isgas Energit Multiutilities comprendente, tra l’altro, le concessioni per la distribuzione del gas nei comuni di Cagliari, Nuoro e Oristano, per complessive 22.400 utenze circa, attualmente alimentate ad aria propanata.

Inoltre, nell’ambito dello stesso accordo, Italgas ha perfezionato l’acquisto del 10% del capitale sociale di Isgastrentatrè, titolare della concessione per la distribuzione del gas nel Bacino 33 della Sardegna, che fa capo al Comune di Quartu Sant’Elena (Ca), con circa 600 delle 18.500 utenze potenziali attualmente alimentate ad aria propanata.

Gli accordi per l’acquisizione di Isgastrentatrè prevedono l’impegno a rilevare il restante 90% del capitale al verificarsi di alcune condizioni, tra le quali la conversione a gas naturale della rete attualmente alimentata ad aria propanata con la precisazione che, qualora le condizioni non si avverino, è previsto il diritto di Italgas a rivendere e l’obbligo di Conscoop a riacquistare la quota del 10% allo stesso prezzo (pari a euro 300.000). Con le 19 nuove concessioni rilevate, per oltre 50.000 utenze, Italgas consolida ulteriormente la propria leadership nel settore e si conferma primo operatore in Sardegna, grazie a una presenza sempre più capillare che comprende ora anche i capoluoghi di Cagliari, Nuoro e Oristano.