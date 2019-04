1 maggio: a Vicenza Basilica Palladiana e musei aperti (2)

(AdnKronos) – Area archeologica di Corte dei Bissari. Fino al 30 settembre l’associazione Ardea accompagnerà i visitatori della Basilica alla scoperta dell’“Area archeologica di Corte dei Bissari”: il sito archeologico, che si estende su una superficie di 150 metri quadrati con inserti […]

(AdnKronos) – Area archeologica di Corte dei Bissari. Fino al 30 settembre l’associazione Ardea accompagnerà i visitatori della Basilica alla scoperta dell’“Area archeologica di Corte dei Bissari”: il sito archeologico, che si estende su una superficie di 150 metri quadrati con inserti a pavimento in vetro trasparente, è attraversato da una passerella da cui si possono vedere reperti risalenti al VII secolo a.C. fino all’epoca tardo romana (V secolo d.C.). Il percorso, che permette di apprezzare quanto rimane della strada romana, è arricchito da un apparato didattico essenziale articolato in titoli, sottotitoli e didascalie, anche in lingua inglese.

L’accesso all’area archeologica avviene dall’ingresso principale della Basilica palladiana, in piazza dei Signori. Le visite sono possibili con un minimo di 10 e un massimo di 25 persone.

Anche gli altri principali monumenti cittadini saranno aperti mercoledì 1 maggio. A Palazzo Chiericati sarà possibile visitare la collezione permanente del Museo civico accessibile da martedì a domenica dalle 9 alle 17 (ultimo ingresso alle 16.30, biglietti acquistabili allo Iat in piazza Matteotti e al Museo Naturalistico Archeologico in contra’ Santa Corona) e la mostra “Il Trionfo del colore. Da Tiepolo a Canaletto e Guardi”, aperta fino a domenica 5 maggio (biglietti direttamente in mostra oppure on line), che accoglie anche l’opera “Madonna con Santi” di Giambattista Tiepolo proveniente dal Museo Pushkin di Mosca e prima esposta alle Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari. In questa sede, con lo stesso biglietto, sarà possibile ammirare la collezione delle 31 opere del Settecento Veneto di Intesa Sanpaolo.