Il Villaggio per la Terra è ritornato a Roma

Centinaia di eventi gratuiti di musica, scienza, sport, giochi, arte e talk show in cinque giornate dedicate alla tutela del Pianeta, con un focus particolare sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite: 17 piazze multimediali saranno dedicate ai singoli obiettivi. È partito il 25 aprile a Roma il Villaggio per la Terra, e rimarrà aperto fine al 29 aprile al Pincio e al Galoppatoio di Villa Borghese.

L’evento è organizzato da Earth Day Italia e dal Movimento dei Focolari di Roma in collaborazione con i ministeri dell’Istruzione e dell’Ambiente e con i patrocini della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco e del Parlamento Europeo.

«Il Villaggio è un’esperienza unica nella quale centinaia di organizzazioni cooperano per realizzare una grande festa senza speculazioni economiche, politiche o culturali. Si celebra in modo esclusivo e libero la bellezza della Terra e delle relazioni umane per gridare a tutti l’importanza di questo straordinario patrimonio che una esasperata economia di mercato sta mettendo seriamente in pericolo», sottolinea Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day Italia.

«Possediamo le risorse umane, intellettuali e spirituali adatte e necessarie all’impresa epocale di assicurare un futuro al nostro Pianeta, che significa un futuro alle nuove generazioni. Il Villaggio per la Terra è un luogo simbolico e fisico in cui sperimentare che possiamo riuscire a vincere questa sfida, poggiando su valori quali la solidarietà, la stima reciproca, la pace», rimarca Antonia Testa del Movimento dei Focolari.

Il Villaggio della Terra si è aperto con la Marcia per la Terra # March4Earth dal Pincio al Galoppatoio, è proseguito con la Giornata Diocesana dello Sport, con l’approfondimento sui temi della sostenibilità del talk “Peace – Metti in campo lo sport!” ed infine con gli eventi musicali della serata sulla Terrazza del Pincio. Gli altri eventi tra musica, scienza, sport, giochi, arte e informazione, sono dedicati sia ai grandi che ai più piccoli, agli sportivi, alle famiglie, agli studenti e agli esperti. Il Villaggio per la Terra 2019 si avvale del sostegno di Conou Consorzio Nazionale per la Gestione Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, Cial Consorzio Imballaggi Alluminio, Acea, Corepla – Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero degli imballaggi in plastica, DeAJunior, Ricola, Gruppo Pam, Ics Istituto per il Credito Sportivo, Ferrero.