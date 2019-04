Amministrative: oggi chiuse liste, in 18 mln al voto, ecco tutte le sfide/Adnkronos (9)

(AdnKronos) – PUGLIA – Oltre a Bari, al voto i capoluoghi di provincia Lecce e Foggia. Qui corre il sindaco uscente Franco Landella di Forza Italia e il centrosinistra va con Pippo Cavaliere e i 5 Stelle con Giovanni Quaranto. A Lecce Saverio Congedo di Fdi ha vinto le primarie del centrodestra, ma […]

(AdnKronos) – PUGLIA – Oltre a Bari, al voto i capoluoghi di provincia Lecce e Foggia. Qui corre il sindaco uscente Franco Landella di Forza Italia e il centrosinistra va con Pippo Cavaliere e i 5 Stelle con Giovanni Quaranto. A Lecce Saverio Congedo di Fdi ha vinto le primarie del centrodestra, ma c’è anche Adriana Poli Bortone con un movimenti di civici di centrodestra. Per il centrosinistra si ricandida Carlo Salvemini ma non tutto il centrosinistra sta con il sindaco uscente: la sinistra candida Mario Fiorella. Arturo Baglivo corre per M5S.