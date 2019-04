Turismo: bufera su spot Corsica Ferries, compagnia sospende pubblicità

Palermo, 26 apr. (AdnKronos) – La Corsica Ferries annuncia lo stop alla pubblicazione dello spot per promuovere i nuovi collegamenti via mare tra la Francia, Trapani e Palermo, che ha suscitato l’indignazione del sindaco di Trapani Giacomo Tranchida. Il video, con un uomo che rimanda all’immagine del […]

Palermo, 26 apr. (AdnKronos) – La Corsica Ferries annuncia lo stop alla pubblicazione dello spot per promuovere i nuovi collegamenti via mare tra la Francia, Trapani e Palermo, che ha suscitato l’indignazione del sindaco di Trapani Giacomo Tranchida. Il video, con un uomo che rimanda all’immagine del padrino cinematografico, vino e musica di mandolini in sottofondo, ha fatto storcere il naso al primo cittadino che ha ricordato: “La Sicilia non può e non deve essere identificata unicamente come terra di mafia”. La compagnia di navigazione ha quindi sottolineato di essere dispiaciuta per quanto avvenuto e ha immediatamente cercato di porre rimedio. “La compagnia ha preso atto delle reazioni negative allo spot ‘Rejoins les Siciliens’ e per questo è dispiaciuta – si legge in una nota – Lo spot, che introduceva un concorso per il mercato francese, aveva il solo scopo di comunicare l’apertura della nuova linea da Tolone a Trapani, per ‘Raggiungere i siciliani’.