Infrastrutture: Salvini a Toninelli, ‘assurdo in Sicilia strade vecchie di 70anni’

Roma, 26 apr. (AdnKronos) – “Sono stufo che in giro per il mondo la Sicilia sia mafia. Qui c’è gente che lavora, gente che ha bisogno di strada. Lo dico al collega Toninelli: non è possibile che ci siano strade in Sicilia che sono le stesse da 70anni a questa parte”. Lo ha detto Matteo Salvini a Gela con il candidato sindaco per le prossime amministrative.