SalvaRoma: sindaco Catania, ‘Provvedimento per tutti i Comuni in difficoltà’

Palermo, 24 apr. (AdnKronos) – “E’ giusto aiutare la capitale d’Italia ma è altrettanto giusto aiutare tutti i comuni in difficoltà finanziaria, dove una non risoluzione dei problemi potrebbe portare a una guerra sociale”. Così il sindaco di Catania Salvo Pogliese commenta all’Adnkronos il decreto […]

Palermo, 24 apr. (AdnKronos) – “E’ giusto aiutare la capitale d’Italia ma è altrettanto giusto aiutare tutti i comuni in difficoltà finanziaria, dove una non risoluzione dei problemi potrebbe portare a una guerra sociale”. Così il sindaco di Catania Salvo Pogliese commenta all’Adnkronos il decreto Salva Roma sul quale ieri sera si è consumato uno scontro in Consiglio dei ministri tra Lega e Cinquestelle. Catania è uno fra i 400 comuni italiani in dissesto finanziario. Una “situazione debitoria che ho ereditato – sottolinea il primo cittadino – Nella nona città d’Italia siamo in presenza di un rischio di bomba sociale: dal 23 luglio rischiamo per 6 mesi di non poter pagare gli stipendi a 6/7mila persone”.

Per Pogliese “sarebbe corretto un provvedimento che riguardi tutti i comuni che hanno difficoltà finanziarie, non solo la Capitale. Non vogliamo, come accadeva nel passato, andare a Roma con il cappello in mano, non vogliamo contributi a fondo perduto, vogliamo però una mano a proseguire il percorso di risanamento che stiamo attuando con grande determinazione”. Una richiesta che il primo cittadino ha già inoltrato ai sottosegretari Laura Castelli e Stefano Candiani. “Negli ultimi 20 anni i trasferimenti dello Stato agli enti locali si sono ridotti del 34% – afferma Pogliese – i trasferimenti della Regione, in Sicilia, del 67% e a tutto ciò non è corrisposto un aumento della capacità di riscossione dei tributi locali, quindi quello che oggi riguarda 400 comuni è destinato a riguardare la quasi totalità dei comuni italiani. Lo Stato deve affrontare questo problema in maniera radicale e onnicomprensivo”.