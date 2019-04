Salario minimo: tavolo tecnico governo-sindacati slitta al 6 maggio

Roma, 24 apr. (AdnKronos) – Il tavolo tecnico governo-sindacati sul salario minimo che il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, aveva convocato per il 30 aprile slitta al 6 maggio prossimo. Il nuovo incontro, a quanto si apprende, si svolgerà sempre al dicastero di via Veneto alle 15. Al centro del tavolo […]

Roma, 24 apr. (AdnKronos) – Il tavolo tecnico governo-sindacati sul salario minimo che il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, aveva convocato per il 30 aprile slitta al 6 maggio prossimo. Il nuovo incontro, a quanto si apprende, si svolgerà sempre al dicastero di via Veneto alle 15. Al centro del tavolo sempre le norme del Ddl presentato dal M5s in Senato che il governo ha adottato come testo guida e che prevede il rispetto del contratto nazionale di settore ma fissa una soglia minima di salario orario pari a 9 euro lordi. Ipotesi questa ultima su cui i sindacati, sono compattamente contrari. Per Cgil, Cisl e Uil, infatti, il salario minimo orario deve corrispondere ai minimi salariali fissati dal contratto nazionale di settore.