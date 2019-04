Governo: Corrao (M5S), ‘scudo Lega su Siri inspiegabile, dimissioni subito’

Roma, 24 apr. (AdnKronos) – “Salvini trascorrerà il 25 Aprile in Sicilia ma un suo esponente di spicco dialoga con gente che ricicla soldi della mafia. Questo è un fatto molto grave che non può essere minimizzato così come sta facendo la Lega. Dalle carte dell’inchiesta giudiziaria […]

Roma, 24 apr. (AdnKronos) – “Salvini trascorrerà il 25 Aprile in Sicilia ma un suo esponente di spicco dialoga con gente che ricicla soldi della mafia. Questo è un fatto molto grave che non può essere minimizzato così come sta facendo la Lega. Dalle carte dell’inchiesta giudiziaria sul business del biometano in Sicilia emerge, invece, la preoccupazione di certi faccendieri per le denunce del Movimento 5 Stelle e in particolare della deputata regionale Valentina Palmeri, che ringrazio per la sua attività politica in difesa della legalità”. Così in una nota l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Ignazio Corrao.

“I silenzi di Salvini sul caso Siri sono una vergogna, ancor di più alla luce degli ultimi sviluppi dell’inchiesta giudiziaria che lo riguarda. Il muro eretto in sua difesa sembra quasi una copertura politica per nascondere chissà quali intrallazzi da Prima Repubblica. Dalla Lega ci aspettiamo chiarezza e trasparenza: metta in panchina Siri e lo riabiliti politicamente dopo aver dimostrato la sua innocenza. I cittadini si aspettano dalle forze di governo un cambiamento reale e non ipocrita, ecco perché il Sottosegretario Siri deve lasciare immediatamente il governo”, conclude Corrao.