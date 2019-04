FI: Pogliese, ‘non torno indietro, futuro in Fdi o Lega’

Palermo, 24 apr. (AdnKronos) – “La mia militanza all’interno di Forza Italia si è definitivamente conclusa perché quello che ho vissuto in Sicilia con il coordinatore regionale Gianfranco Miccichè è assolutamente paradossale. E’ una strada dalla quale non torno indietro”. A dirlo all’Adnkronos è […]

Palermo, 24 apr. (AdnKronos) – “La mia militanza all’interno di Forza Italia si è definitivamente conclusa perché quello che ho vissuto in Sicilia con il coordinatore regionale Gianfranco Miccichè è assolutamente paradossale. E’ una strada dalla quale non torno indietro”. A dirlo all’Adnkronos è Salvo Pogliese, il sindaco di Catania che la settimana scorsa ha lasciato il partito dopo lo scontro sulle candidature per le Europee.

“La linea politica che il coordinatore regionale ha dato al partito è assolutamente antitetica rispetto ai miei valori di riferimento, alla mia concezione delle istituzioni” sottolinea il primo cittadino facendo riferimento, ad esempio, “alla battaglia eretica (di Miccichè ndr) sul tema dei vitalizi”. Pogliese non cambia idea neanche davanti all’annuncio di Miccichè di voler lasciare, dopo le Europee, la guida del partito in Sicilia. “Sono una persona seria e non torno indietro” dice. E sul suo futuro politico aggiunge: “La mia strada non può essere che all’interno di Fratelli d’Italia o della Lega. Sono un uomo di destra. Ho avuto contatti con Meloni e anche con Candiani e altri della Lega ma niente di più per il momento”.