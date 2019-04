Corruzione: Palmeri (M5S), ‘Così ho scoperto i collegamenti di Arata nel trapanese’ (2)

(AdnKronos) – La deputata grillina presenta così una denuncia per mancata trasparenza nella procedura – “nella richiesta dell’Aia da parte dell’azienda mancavano tutti gli allegati progettuali” dice -, il sindaco di Calatafimi chiede a Legambiente una relazione tecnica che conferma i dubbi dei Cinquestelle […]

(AdnKronos) – La deputata grillina presenta così una denuncia per mancata trasparenza nella procedura – “nella richiesta dell’Aia da parte dell’azienda mancavano tutti gli allegati progettuali” dice -, il sindaco di Calatafimi chiede a Legambiente una relazione tecnica che conferma i dubbi dei Cinquestelle e il progetto si ferma. “A ogni mia richiesta le risposte erano lentissime e dagli uffici non c’era alcuna collaborazione, ma purtroppo sono situazioni che si ripetono spesso – dice – Non ti dicono proprio no, fanno solo mille problemi. Mi è anche capitato di sentirmi dire che il sistema operativo della Regione non funzionava”.

La clausola sul biometano non insospettisce il Movimento. “Gli impianti a biometano non sono impianti di compostaggio ma non sono neanche inceneritori, quindi non ci siamo messi in allarme quando abbiamo visto questa clausola. Non abbiamo colto questo collegamento” spiega Palmeri secondo cui l’inchiesta della procura di Palermo “conferma la mano di interessi poco trasparenti nell’ambito energetico e dei rifiuti”. In Sicilia, conclude, “c’è il far west proprio perché manca un piano rifiuti. Ci sono finanziamenti pubblici che non sono stati mai utilizzati, in provincia di Trapani dovrebbe sorgere un impianto di compostaggio già finanziato con i soldi del Patto per il sud per più di 15mln di euro e ancora giace nei cassetti. Stiamo parlando di questo: ostruzionismo a questi progetti e invece una facilitazione all’interno degli uffici, a questo punto devo dire a suon di mazzette, a istanze poco chiare”.