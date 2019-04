25 aprile: Zingaretti, ‘non ironizziamo troppo sulle celebrazioni’

Castelvetrano (Trapani), 24 apr. (AdnKronos) – “Non ironizziamo troppo sul 25 aprile che poi finisce che qualcuno inizia a mettere in discussione la storia”. Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, parlando con i giornalisti a Castelvetrano (Trapani) dove tra poco terrà un comizio per il […]

Castelvetrano (Trapani), 24 apr. (AdnKronos) – “Non ironizziamo troppo sul 25 aprile che poi finisce che qualcuno inizia a mettere in discussione la storia”. Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, parlando con i giornalisti a Castelvetrano (Trapani) dove tra poco terrà un comizio per il candidato sindaco Pasquale Calamia. “Non dimentichiamoci che tutto inizia con i nazionalismi, e poi l’odio e poi la guerra e poi la miseria e poi la guerra di liberazione e poi la libertà”, ha aggiunto. “Domani sarò Milano anche perché da Milano alla Sicilia è opportuno che tutti tengano le orecchie aperte e stiano attenti che la storia ritorna anche se con forme diverse”. E parlando della sua visita a Castelvetrano dice: “Io penso che lotta per la legalità e contro la mafia significhi per noi soprattutto lavoro, salari degni e salari alti, la lotta contro la mafia vuol dire sviluppo, vuol dire ricostruire la fiducia verso lo Stato e mettere le persone giuste nelle istituzioni”.