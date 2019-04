Casa: nel primo trimestre prezzi -1,2%, male Milano e Napoli (2)

(AdnKronos) – La Valle d’Aosta (2.611 euro/mq) scavalca la Liguria (2.545 euro/mq) al primo posto della graduatoria dei prezzi regionali. Sul terzo gradino del podio c’è il Trentino-Alto Adige, con 2.393 euro al metro quadrato. Una graduatoria che vede i valori più bassi in Calabria e nel […]

(AdnKronos) – La Valle d’Aosta (2.611 euro/mq) scavalca la Liguria (2.545 euro/mq) al primo posto della graduatoria dei prezzi regionali. Sul terzo gradino del podio c’è il Trentino-Alto Adige, con 2.393 euro al metro quadrato. Una graduatoria che vede i valori più bassi in Calabria e nel Molise, rispettivamente con 913 euro e 962 euro al metro quadro.

Prezzi in calo nel 62% delle aree provinciali, con oltre la metà delle variazioni negative del periodo superiori al 2%. Le percentuali di ribasso maggiori si trovano in provincia di Sondrio (-6,6%), Terni e Viterbo (queste ultime entrambe con -5,3%). Dall’altro lato, Udine (10,1%), Gorizia (5,4%) e Pordenone (3,3%) segnano i maggiori rimbalzi dopo i mesi invernali.

Bolzano (3.334 euro/mq) è la provincia più cara d’Italia. Secondo i dati di idealista, seguono Savona (3.278 euro/mq) e Firenze (2.792 euro/mq). Nella parte bassa della classifica, la provincia più economica è sempre Biella (665 euro/mq), mentre salgono a 22 le macroaree dove i prezzi di richiesta non superano i mille euro al metro quadrato.